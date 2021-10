Bayerns Gesundheitsminister warnt vor "gefährlichen Drogen-Vorhaben"

Liebe Frau D.,



ich muss Ihnen ganz vehement widersprechen. Die These der Einstiegsdroge wurde bereits 1994 vom Bundesverfassungsgericht verneint, ebenso in der Kleiber-Studie von 1997 und abermals im Jahre 2017 von der Deutschen Stelle für Suchtfragen. Und das sind wohlgemerkt nur Veröffentlichungen aus Deutschland.



Leider scheinen Sie - und das soll keine Beleidigung sein - in einer parallelen Welt zu leben, denn bedingt durch die derzeitige Illegalität von Cannabis und dem blühenden Schwarzmarkt ist es gerade für Jugendliche in der gegenwärtigen Situation überhaupt kein Problem an Drogen jeglicher Art zu kommen, denn der Schwarzmarkt kennt keinen Jugendschutz - im Gegensatz zu lizensierten Fachgeschäften die man erst ab 18 Jahren überhaupt betreten dürfte.



Ihre Ausführung zu gestrecktem Cannabis sind mehr als abenteuerlich und beschreiben letztendlich den IST-Zustand, JETZT, HEUTE, und nicht nach einer Legalisierung! Der Schwarzmarkt lockt Kriminelle mit exorbitant hohen Gewinnspannen. Nutzhanfblüten, die fast nichts kosten und nicht berauschen, werden mit sogenannten NPS (Neue Psychoaktive Substanzen) besprüht. Das sind sozusagen künstliche Cannabinoide aus dem Chemielabor. Diese Substanzen haben eine sehr viel stärkere Wirkung und können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen und sogar Todesfällen führen. Das Zeug möchte niemand haben, wird den Menschen aber untergejubelt. Dies geschieht jedoch nicht, um Konsumenten abhängiger zu machen wie Sie es nennen, sondern dient einzig und allein der Gewinnmaximierung der involvierten Strukturen. In einem legalen Markt gäbe es überhaupt keinen Grund bzw. Möglichkeiten sowas in Umlauf zu bringen, auf dem Schwarzmarkt jedoch schon. Aus dem gleichen Grund gab es während der Alkohol-Prohibition in den USA zuhauf gepanschten Alkohol - was bei dessen Konsum alles passieren kann brauche ich Ihnen wohl nicht erklären.



Zudem geht die Diskussion mal wieder völlig am Kern vorbei, es geht doch darum, Erwachsenen einen legalen Zugang zu ermöglichen. Kindern und Jugendliche sollten überhaupt keine Drogen konsumieren, das steht völlig außer Frage - egal ob Alkohol, Cannabis, Nikotin oder Koffein.



Melden Permalink