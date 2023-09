Arsenal souverän bei Königsklassen-Comeback

Für den FC Arsenal läuft es gleich zum Auftakt der Champions League nach Plan - für Roger Schmidt und Benfica Lissabon dagegen gar nicht. Vorjahresfinalist Inter kommt gerade noch zu einem Remis.

Der FC Arsenal und Kai Havertz sind souverän in die Champions League gestartet, für Benfica Lissabon und Trainer Roger Schmidt gab es dagegen einen Dämpfer. Mit Nationalspieler Havertz in der Startelf siegten die Engländer am Mittwochabend 4:0 (3:0) gegen die PSV Eindhoven. Benfica verlor nach über 75 Minuten in Unterzahl 0:2 (0:1) gegen Österreichs Fußball-Meister FC Salzburg. Vorjahresfinalist Inter Mailand kam dank eines späten Ausgleichs noch zu einem 1:1 (0:1) bei Real Sociedad. Italiens Meister SSC Neapel holte einen 2:1 (1:0)-Erfolg beim portugiesischen Club Sporting Braga.

Arsenal legte bei seinem ersten Start in die Gruppenphase seit sieben Jahren so los, als wären die Londoner nie weg gewesen. Bukayo Saka (8. Minute), Leandro Trossard (20.) und Gabriel Jesus (38.) sorgten schon vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Martin Ödegaard (70.) erhöhte nach dem Seitenwechsel.

In Lissabon entwickelte sich von Beginn an ein aufregendes Spiel mit hohem Tempo. Schon in der 4. Minute setzte Salzburgs Karim Konaté einen Foulelfmeter über das Tor. Nur neun Minuten bekam Benficas António Silva nach einem Handspiel auf der Torlinie die Rote Karte, den nächsten Elfmeter schoss Roko Šimić (15.) rein. Nach der Pause legte Oscar Gloukh (51.) für die Gäste nach und bescherte Benfica-Coach Schmidt einen Fehlstart.

Ähnliches deutete sich lange für Inter an, das in San Sebastián schon in der 4. Minute in Rückstand geriet. Brais Mendez traf früh für die Basken, Lautaro Martinez (87.) gelang aber spät noch der Ausgleich. Neapel dagegen setzte sich dank des Treffers von Giovanni di Lorenzo (45.+1) und eines Eigentors von Sikou Niakaté (88.) in Braga durch. Der Ex-Leipziger Bruma (84.) hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Schon zuvor hatte Galatasaray Istanbul in der Gruppe des FC Bayern einen Fehlstart gerade noch abgewendet. Dank zweier Treffer kurz vor Schluss kam der türkische Meister zu einem 2:2 (0:1) gegen den FC Kopenhagen. Sacha Boey (86. Minute) und Tetê (88.) sorgten für den Punktgewinn der Gastgeber. Mohamed Elyounoussi (35. Minute) und Diogo Gonçalves (58.) hatten die Dänen zuvor in Führung gebracht. Nach dem Platzverweis für Elias Jelert (73.) gerieten die Skandinavier aber ins Wanken.

(dpa)