Charles und Camilla in München: Hier können Sie die Royals sehen

Prinz Charles und seine Frau Camilla kommen nach München. Wo man einen Blick auf das königliche Paar erhaschen kann und was sie im Freistaat alles vorhaben.

Von Stephanie Sartor

Was war das für eine Stimmung! Damals, im Mai des Jahres 1965. Hunderttausende Menschen standen in München Spalier, eine Blaskapelle marschierte unter weiß-blauem Bayern-Himmel auf, es wurde geklatscht, gejubelt, gestaunt. Und das alles nur für sie: Elizabeth II., Königin von England, und ihren Gemahl Prinz Philip. 14 Stunden weilte das Paar damals in München – sie waren die ersten Vertreter des britischen Königshauses überhaupt, die die Landeshauptstadt besuchten. „Die Herzen des bayerischen Volkes schlagen Eurer Majestät entgegen“, begrüßte Ministerpräsident Alfons Goppel die Monarchin an jenem 21. Mai. Die Euphorie, die durch die Straßen Münchens schwappte, sie schien niemals wieder abebben zu wollen.

Mehr als 50 Jahre ist das nun her – und trotzdem erinnert man sich in diesen Tagen oft an jenen denkwürdigen Besuch des Königspaares. Denn nun kommt deren Sohn nach Bayern. Thronfolger Prinz Charles, 70, wird mit seiner Frau Camilla, 71, am 9. und 10. Mai im Freistaat zu Gast sein.

Charles und Camilla in München: Das royale Paar schreitet über den roten Teppich

Und so sieht das Programm der Royals aus: Am Donnerstagnachmittag, zwischen 13.30 und 15 Uhr, begrüßt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Paar auf dem Max-Joseph-Platz. Prinz Charles und Herzogin Camilla werden von der Maximilianstraße bis zur Residenz einen roten Teppich abschreiten. „Sie nehmen da ein Bad in der Menge“, sagt eine Sprecherin der Staatskanzlei. Wer das Spektakel miterleben möchte, sollte sich darauf einstellen, dass es stichpunktartige Taschenkontrollen gibt. „Ich rate dazu, möglichste wenige großvolumige Taschen mitzunehmen“, fährt die Sprecherin fort.

Im Anschluss an den Empfang werden sich Charles und Camilla in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung eintragen. Am Abend findet dann ein Staatsbankett im Kaisersaal der Residenz statt. Zum Abschluss ihres Bayern-Besuchs will das royale Paar am Freitag noch einen Bio-Bauernhof besichtigen.

Während ihres Aufenthaltes in München sollen die beiden im noblen Luxushotel „Bayerischer Hof“ übernachten. Das berichtet die Münchner tz. Eine ganze Etage soll reserviert sein, damit die ganze Entourage Platz hat. Auf Nachfrage unserer Redaktion wollte das Hotel aber nicht bestätigen, dass die Royals dort einchecken – wohl aus Diskretionsgründen. Dass die beiden im „Bayerischen Hof“ absteigen, wäre aber nicht verwunderlich. Schließlich nächtigte schon so mancher prominente Gast in den edlen Zimmern des historischen Hauses, etwa Kaiserin Elisabeth von Österreich.

Am Dienstag sind Charles und Camilla am Brandenburger Tor zu sehen

Charles und Camilla besuchen aber nicht nur Bayern. Bereits am Dienstag treffen die beiden in Berlin ein. Gegen 16 Uhr werden sie am Brandenburger Tor erwartet. Tags darauf machen sie Station in Leipzig, wo Fans der britischen Krone die beiden am Alten Rathaus zu Gesicht bekommen werden. „Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall möchten bei allen ihren Auslandsreisen möglichst viele Menschen treffen – gerade auch hier in Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der britischen Botschaft.

Und welche Rolle spielt eigentlich der Brexit? Soll Charles ein bisschen gut Wetter machen? Der geplante EU-Austritt Großbritanniens sei natürlich „Teil des Kontexts“, inhaltlich spiele der Brexit beim Besuch aber „keine große Rolle“, sagte der britische Botschafter Sir Sebastian Wood. Die Deutschland-Besuche von Mitgliedern der königlichen Familie ungefähr alle zwei Jahre seien sehr wichtig für die vielfältigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. (mit dpa)

