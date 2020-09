vor 44 Min.

Chefermittlerin verweigert Aussage im Goldfinger-Prozess

Die frühere Chefermittlerin ist eine der zentralen Figuren des Goldfinger-Verfahrens. Nun will sie ihre Aussage als Zeugin verweigern.

Plus Die Ex-Staatsanwältin beruft sich plötzlich auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht als Zeugin. Was dahintersteckt und warum dieser Schritt so ungewöhnlich ist.

Man kennt das aus Strafprozessen gegen kriminelle Banden: Der Kopf der Organisation steht vor Gericht, seine Untergebenen sollen als Zeugen aussagen. Doch sie tun es nicht, weil sie selbst natürlich mit drin hängen. Das Gesetz gibt ihnen in diesem Fall sogar das Recht, die Aussage zu verweigern. Dass aber eine ermittelnde Staatsanwältin die Zeugenaussage in einem Prozess verweigert, ist ein ebenso ungewöhnlicher wie seltener Vorgang. Der Augsburger Goldfinger-Prozess bringt damit die nächste Kuriosität hervor.

Die frühere Staatsanwältin war von September 2016 bis September 2018 für das Goldfinger-Verfahren zuständig. Sie war die leitende Ermittlerin. Sie trieb die Ermittlungen voran, koordinierte die Arbeit der Steuerfahndung, übernahm die rechtliche Einordnung und erwirkte schließlich für Januar 2018 Durchsuchungsbeschlüsse für eine Großrazzia und Haftbefehle. Sieben Rechtsanwälte und Steuerberater mussten bis zu fünf Monate in U-Haft. Und nun will ausgerechnet diese Hauptfigur des Verfahrens nicht mehr als Zeugin vor Gericht aussagen?

Sie ist eine zentrale Figur des Goldfinger-Verfahrens

Der Hintergrund ist dieser: Fünf Rechtsanwälte der vom Goldfinger- Verfahren hauptsächlich betroffenen Münchner Kanzlei haben nach Informationen unserer Redaktion Strafanzeige gegen die damalige Chefermittlerin gestellt. Sie werfen ihr vor, bei der großen Durchsuchung im Januar 2018 viel zu viele Daten sichergestellt zu haben, darunter auch solche, die mit den Ermittlungen gar nichts zu tun hatten. Die Anwälte bezeichnen das als unbefugte Datenentwendung und Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Tatsächlich scheint bei der Razzia der gesamte Datenbestand der Kanzlei sichergestellt worden zu sein. Die Kanzlei ist inzwischen aufgelöst.

Am kommenden Montag hätte die Chefermittlerin ihre Zeugenaussage von Ende Juli fortsetzen sollen. Schon seinerzeit gab es Krach um die Frage, wozu sie Auskunft geben soll. Sie sagte, rechtliche Bewertungen werde sie nicht abgeben. Das sei Sache des Gerichts. Ihre Aussagegenehmigung beschränke sich auf das, was sie damals wahrgenommen und ermittelt habe. Die Verteidigung hielt das für einen Trick, um sich aus der Affäre zu ziehen.

Strafanzeige gegen die ehemalige Staatsanwältin

Am 15. September ging die Strafanzeige gegen die Ex-Staatsanwältin ein. Die heutige Richterin argumentiert jetzt, dass sie sich durch diese Entwicklung auf den Paragrafen 55 der Strafprozessordnung berufen könne, der es ihr erlaube, weitere Auskünfte zu verweigern. Der Paragraf besagt, dass jeder Zeuge die Auskunft auf solche Fragen verweigern kann, deren Beantwortung ihn selbst oder einen Angehörigen der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen könnte. Die leitende Ermittlerin teilte dem Vorsitzenden Richter mit, sie werde vor diesem Hintergrund keine Fragen mehr beantworten. Das ist ein höchst ungewöhnlicher Schritt. Die Top-Juristin ist eine der zentralen Figuren des Goldfinger-Verfahrens. Ihre ganze Arbeit von zwei Jahren zielte darauf ab, den möglichen Steuerhinterziehungskomplex aufzuarbeiten und zur Anklage zu bringen. Selbst wenn ihr bezüglich der Vorwürfe aus der Strafanzeige ein Auskunftsverweigerungsrecht zusteht, ist die Frage, ob sie damit überhaupt nicht mehr weiter als Zeugin zum Gang und Ergebnis der Ermittlungen aussagen muss.

Verteidiger: „Der Offenbarungseid des Rechtsstaats“

Die Verteidiger der beiden angeklagten Münchner Anwälte toben jedenfalls. „Das ist der Offenbarungseid des Rechtsstaats“, schimpft Rechtsanwalt Richard Beyer. Weder er noch seine Kollegen würden trotz jahrzehntelanger Berufserfahrung einen einzigen weiteren Fall kennen, in dem die ermittelnde Staatsanwältin die Zeugenaussage verweigert hat.

Was Beyer besonders ärgert: Die Chefermittlerin habe ja als Zeugin bereits die Fragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft beantwortet. Und jetzt, da die Verteidigung an der Reihe wäre, Fragen zu stellen, entziehe sie sich ihrer Verantwortung.

Für Montag verzichtet die 10. Strafkammer nun vorerst auf die Zeugin. Das Gericht will aber in der Verhandlung über die Aussageverweigerung diskutieren – und entscheiden. Ausgang offen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen