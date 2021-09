Aktuelle Übersicht: So steht es um die Weihnachtsmärkte in der Region

Wird es in Augsburg 2021 einen Christkindlesmarkt geben? Und wie steht es um die Märkte in Friedberg, Nördlingen oder Neu-Ulm? Aktuelle Informationen finden Sie hier.

Noch knapp zwei Monate, dann öffnen traditionell die ersten Advents- und Christkindlesmärkte in der Region. Doch auch in diesem Jahr ist vielerorts noch ungewiss, ob die Märkte tatsächlich stattfinden können. Denn noch gibt es keine Hygienebestimmungen der bayerischen Landesregierung für diesen Zeitraum. Die aktuellen Regeln gelten nur bis Anfang Oktober. Wie Veranstaltungen nach diesem Datum ablaufen sollen, ist noch ungewiss. Das erschwert den Organisatorinnen und Organisatoren die Arbeit, auch die Fieranten wissen nicht, wie ihr Geschäft in der Vorweihnachtszeit aussehen kann.

Trotzdem laufen in der Region die Planungen - und manche Orte haben bereits jetzt entschieden, dass es auch 2021 keinen Weihnachtsmarkt geben wird. Wir sammeln an dieser Stelle alle aktuellen Informationen und aktualisieren regelmäßig.

Findet 2021 ein Christkindlesmarkt in Augsburg statt?

Noch ist nicht entschieden, ob es auf dem Augsburger Rathausplatz in diesem Advent einen Christkindlesmarkt geben kann. Die Stadt Augsburg will sich in der Frage nicht unter Druck setzen lassen, auch hier wartet man auf die neuen Regeln aus München. Sicher ist bislang nur eines: Wenn der Christkindlesmarkt stattfindet, dann soll er entzerrt werden, um Menschenmassen auf dem Rathausplatz zu vermeiden.

Welche Weihnachtsmärkte finden im Landkreis Augsburg statt?

Ähnlich wie in Augsburg sieht es aktuell in Neusäß aus: Auch dort ist noch ungewiss, wie der Weihnachtsmarkt 2021 stattfinden soll. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass an dem Konzept der Märchenweihnacht von 2020 festgehalten wird, heißt es auf der Homepage der Stadt.

Für eine Absage haben sich bereits die Organisatorinnen und Organisatoren des Christkindlmarktes in Zusmarshausen entschieden. Diesen Entschluss trafen die Verantwortlichen bereits im August.

Was ist mit den Adventsmärkten im Landkreis Aichach-Friedberg?

Der Friedberger Advent gehört zu einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte in der Region. Organisatoren und Fieranten seien bereit und flexibel, heißt es von den Organisatoren in Friedberg. Man warte nun auf die Bestimmungen der Regierung. Die Entscheidung soll spätestens Ende Oktober getroffen werden.

Wie steht es um die Weihnachtsmärkte im Kreis Donau-Ries?

Die Stadt Donauwörth will im Advent so viel wie möglich bieten, heißt es vom Stadtmarketing. Unklar ist auch dort, ob der romantische Weihnachtsmarkt im Ried stattfinden kann. Es gebe aber für jede Veranstaltung einen Plan B. Festhalten will man am Lichtpark, der 2020 als Ersatz für den Weihnachtsmarkt erstmals organisiert wurde.

Geplant wird auch in Nördlingen. Dort soll der Romantische Weihnachtsmarkt vom 26. November bis 23. Dezember stattfinden, die Stadt kündigt aktuell einen Markt mit mehr als 70 Ständen an.

Weihnachtsmarkt in Landsberg am Lech: Wann ist der Markt geplant?

Der Christkindlmarkt in Landsberg soll wie vor der Pandemie in der Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, in der Fußgängerzone und auf dem Hauptplatz stattfinden. Geplanter Termin ist 26. November bis 19. Dezember 2021.

Weihnachtsmärkte in Ulm und Neu-Ulm: Baden-Württemberg hat Märkte bereits erlaubt

Der Weihnachtsmarkt in Ulm soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Geplant ist die Veranstaltung vom 22. November bis 22. Dezember. Anders als in Bayern ist in Baden-Württemberg seit dem 29. September entschieden, dass Christkindlmärkte unter Einhaltung bestimmtenr Regeln wieder stattfinden können. Nötig sind etwa ein Hygienekonzept, Zugangskontrollen und eine 3G- bzw. 2G-Pflicht, die je nach Infektionslage gilt.

Auf der bayerischen Seite in Neu-Ulm ist die Lage noch etwas ungewisser. Doch auch hier ist geplant, dass es 2021 wieder einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt geben soll. Start ist voraussichtlich am 26. November, Ende wie in Ulm am 22. Dezember. (AZ