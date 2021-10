Infos zum Christkindlesmarkt 2021 in Nürnberg: Zeiten, Programm und Corona-Regeln

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet der Christkindlesmarkt in Nürnberg 2021 wieder statt. Hier erhalten Sie die Infos rund um Öffnungszeiten, Orte, Programm und Corona-Regeln.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt 2021 wird anders ausehen als noch vor der Pandemie: Die Stände verteilen sich auf mehr Plätzen in der Stadt, das Programm fällt kleiner aus und das Christkind wird keine Auftritte auf dem Markt haben.

Die Stadt setzt damit die Corona-Regeln in Bayern um und will den Besucherstrom entzerren. Ansonsten gibt es aber wenig Einschränkungen für Besucher: Eine Maskenpflicht gilt nicht und auch Glühwein darf ganz normal verkauft werden.

Welche Corona-Regeln gelten genau? Was sind die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Nürnberg? An welchen Orten findet er statt? Hier finden Sie die Infos zu einem der meistbesuchten Weihnachtsmärkte in Deutschland, der vor zwei Jahren mehr als zwei Millionen Besucher anziehen konnte.

Christkindlesmarkt 2021 in Nürnberg: Öffnungszeiten, Termin und Eröffnung

Der Markt wird am 26. November 2021 eröffnet und findet bis zum 24. Dezember statt. Das sind die Öffnungszeiten beim Nürnberger Christkindlesmarkt:

Montag bis Sonntag: 10 bis 21 Uhr

Heiligabend : 10 bis 14 Uhr

Bei der Eröffnung wird der Prolog des Christkinds nicht wie gewohnt vom Balkon der Frauenkirche gehalten. Wegen der Corona-Auflagen wird er stattdessen vorher aufgezeichnet und dann über Fernsehen und Radio gesendet.

Orte beim Nürnberger Christkindlesmarkt 2021

2021 findet der Christkindlesmarkt in Nürnberg dezentral auf mehreren Plätzen statt. Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas sagte dazu: "Wir schaffen mehr Platz zwischen den Buden und wollen auf diese Weise Zusammenballungen und Gedränge möglichst vermeiden." Auf dem Hauptplatz wird es zum Beispiel nur fünf statt acht Gassen mit Ständen geben, deren Breite dafür aber sechs statt drei Meter beträgt.

Stände wird es an den folgenden Orten geben:

Hauptmarkt mit Rathausplatz und Schmuckhof

Jakobsplatz

Lorenzer Platz

Insel Schütt

Die Krippe steht 2021 beim Weihnachtsmarkt in Nürnberg vor dem Portal der Frauenkirche. Dort gibt es dieses Mal hingegen keine Bühne. Die Stände für Glühwein befinden sich nach Angaben der Stadt an diesen Orten: Rathausplatz am Gänsemännchenbrunnen, Schmuckhof, Insel Schütt, nördlicher Lorenzer Platz, Jakobsplatz.

Video: ProSieben

Corona-Regeln auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg

Die Staatsregierung hat mit einem Rahmenkonzept die Corona-Regeln für Weihnachtsmärkte in Bayern aufgestellt. Demnach soll ein Abstand von 1,5 Metern überall dort eingehalten werden, wo es möglich ist.

Außerdem müssen die Veranstalter darauf achten, größere Menschenansammlungen zu verhindern. Daher findet der Christkindlesmarkt in Nürnberg 2021 auch auf mehreren Plätzen statt. Diese Vorgabe führt auch dazu, dass das Christkind dieses Jahr keine Auftritte auf dem Markt hat.

Eine Maskenpflicht wird es hingegen auf Weihnachtsmärkten in Bayern nicht geben - in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg ist das anders. Auch 3G-Regeln müssen auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt draußen nicht beachtet werden.

Nur in geschlossenen Innenbereichen muss in Bayern 3G gelten. Dort bekommen also nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt. Veranstalter können können freiwillig auch auf 3G plus oder 2G setzen.

Für den Verkauf von Glühwein oder Essen gibt es für die Standbetreiber keine Einschränkungen. Getränke und Speisen dürfen von den Besuchern ganz normal gekauft und auf dem Markt verzehrt werden.

Weihnachtsmarkt in Nürnberg: Wie sieht das Programm 2021 aus?

Wegen der Corona-Auflagen ist das Programm 2021 beim Nürnberger Christkindlesmarkt kleiner als in den Jahren vor der Pandemie. Für Kinder soll es auf dem Hans-Sachs-Platz aber wieder die Kinderweihnacht mit Fahrgeschäften und Aktionen geben. Außerdem ist ein Kinderkulturprogramm im Sternenhaus geplant.

Wer ist das Nürnberger Christkind?

Zwölf junge Bewerberinnen haben sich 2021 zur Wahl gestellt, um Nürnberger Christkind zu werden. Wer sich davon durchsetzt, entscheidet sich erst bei der Endauswahl am 3. November.

Durch die Corona-Auflagen gibt es für das Nürnberger Christkind 2021 aber Einschränkungen. Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, wird es keine Auftritte auf dem Christkindlesmarkt und der Kinderweihnacht geben. Unter Auflagen soll das Christkind aber soziale Einrichtungen besuchen. (sge)