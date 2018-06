03:00 Uhr

Claudia Roth kritisiert Söders Asylpolitik als Steilvorlage für AfD Bayern

Bayern will die Ausreise von abgelehnten Asylbewerbern beschleunigen und Ankerzentren einrichten. Die Grünen-Politiker Claudia Roth kritisiert das.

Von Bernhard Junginger

Die Grünen-Bundestagsvizepräsident Claudia Roth hat dem bayerischen CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder vorgeworfen, die AfD mit seiner Asylpolitik nur noch stärker zu machen. „Die CSU macht das Einzige, was sie kann: Den noch Rechteren mit hetzerischer Symbolpolitik hinterher laufen“, sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion. „Der sogenannte Asylplan ist kein Plan, und macht auch nichts schneller oder besser“, kritisierte Roth.

„Statt die bewährte dezentrale Unterbringung auszubauen, sollen Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind, über Jahre hinweg auf engstem Raum in Lagern kaserniert und jeder Integrationschance beraubt werden“, fügte sie hinzu. Das Sachleistungsprinzip verhindere Integration und spare nicht mal Geld. „Diese Politik von Markus Söder ist Entmenschlichung und ein weiterer Angriff auf das, was insbesondere Union samt CSU in den letzten 25 Jahren vom Asylrecht noch übrig gelassen haben“, betonte sie, nur „die AfD klatscht Applaus“.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen