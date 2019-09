vor 7 Min.

Community-Vorteil: Wir bringen Sie zu "Die 90er live"!

Fans feiern bei der Retro-Show "Die 90er live" in der Schalker Veltins-Arena. Jetzt kommt die Veranstaltung auch in die Region.

Die Retro-Show kommt nach Kaltenberg - und wir bringen Sie hin! So nehmen Sie an unserer Verlosung teil und gewinnen Karten für das 90er live Open Air.

Vengaboys, Blümchen, Eurodance! Die größte 90er-Tour kommt nach 12 Stationen zum großen Finale nach Kaltenberg. Die Musik der 90er prägt eine ganze Generation, begeben Sie sich auf eine Zeitreise mit den besten Acts des Jahrzehnts live auf der Bühne.

Exklusiv für registrierte Mitglieder unserer Community verlosen wir 12x2 Stehplatz-Freikarten für das große Event "Die 90er live - Open Air" auf Schloss Kaltenberg am Samstag, 21. September. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr (Einlass: 13 Uhr) und endet gegen 22 Uhr.

Mit dabei sind unter anderem die Live-Acts Culture Beat ("Mr. Vain"), Oli P. ("Flugzeuge im Bauch") und Kate Ryan ("Voyage Voyage"), die Sie zurück in die 90er bringen!

Und so können Sie gewinnen: Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an vorteil@augsburger-allgemeine.de. Sie sind noch nicht Teil der Community? Kein Problem: Hier können Sie sich kostenlos mit ihrer Email-Adresse registrieren.

Die Verlosung läuft bis Sonntagabend, 15. September, 23 Uhr. Die Gewinner werden von uns am Montag per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355.

