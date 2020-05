vor 51 Min.

Corona-Bilanz des Vatertags: Das sagt die Polizei in Schwaben

Mehr als 2000 Corona-Kontrollen führte die Polizei am Donnerstag in Schwaben durch. Zwar hielten sich die Verstöße in Grenzen, der Ausflugsverkehr bereitete jedoch Probleme.

Von Tim Frehler

Die Polizeipräsidien in Schwaben verzeichneten gestern einen ruhigen Vatertag. Reihenweise Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen, wie sie im Vorfeld befürchtet wurden, sind Polizeiangaben zufolge nach bisherigem Stand ausgeblieben. Von einem "unaufgeregten Verlauf" berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, das unter anderem für die Stadt Augsburg zuständig ist.

Rund 1120 Kontrollen in Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen habe die Polizei im nördlichen Schwaben zwischen Donnerstag 6 Uhr und Freitag 6 Uhr durchgeführt. Dabei seien 84 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. "Das liegt etwa im Durchschnitt der vorangegangenen Tage und Wochen", bilanziert ein Polizeisprecher.

Vatertag: Großer Andrang in den Bergen sorgt für Probleme

Was die Einhaltung der Corona-Vorschriften betrifft, fällt die Bilanz der Beamten in Kempten ähnlich aus. Von "wenigen Verstößen gegen die Beschränkungen", berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Bei insgesamt 962 Kontrollen im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West wurden laut Polizeibericht 17 Verstöße geahndet. Allgemein stelle man fest, dass sich der große Teil der Bevölkerung an die neuen Regeln halte und weiter einsichtig sei.

Allerdings habe der große Andrang an Ausflüglern doch zu mehr Arbeit bei der Polizei geführt. Im Vergleich zu vergangenen Wochenenden seien noch einmal mehr Menschen in die Berge gekommen, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Insbesondere an den See- und Wanderparkplätzen herrschte Polizeiangaben zufolge zeitweise eine "angespannte Situation".

Allein die Polizei Oberstdorf verhängte laut Polizeiangaben 56 Anzeigen nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz - insbesondere weil Fahrzeuge im Landschaftsschutzgebiet abgestellt worden waren. Auch zahlreiche Rad- und Motorradfahrer lockte das gute Wetter auf die Straßen. In der Folge kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zu 27 Fahrrad- und sechs Motorradunfällen. Lebensgefährlich verletzt wurde dabei aber niemand. Im nördlichen Schwaben verunglückte ein 51-Jähriger nach einem Vatertagsausflug mit seinem Fahrrad und starb.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen