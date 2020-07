vor 23 Min.

Corona-Briefaktion: Das schreiben unsere Leser ihren Freunden

Beste Freunde helfen durch die Corona-Zeit und bei Krankheiten, sie machen viele Tage unvergesslich. Wir haben Leser aufgerufen, ihren Liebsten zu schreiben.

Freunde fürs Leben – wer sie hat, kann sich glücklich schätzen. Jedes Jahr am 30. Juli erinnert der Internationale Tag der Freundschaft daran, wie sehr es sich lohnt, Beziehungen zu pflegen – etwa mit einem Brief in der Zeitung. Wir haben Leser aufgerufen, ihre besten Freunde mit einer Nachricht zu überraschen. Hier eine Auswahl:

Simone Neri aus Wildpoldsried schreibt ihren Freundinnen:

Meine lieben Mädels,

seit ich vor genau vier Jahren meine Herzheimat Oberbayern gen meiner Wurzelheimat Allgäu verlassen habe, hatten wir nicht oft Gelegenheit, uns persönlich zu sehen. Anders als früher, als wir uns jeden ersten Donnerstagabend zum Ratschen, Häkeln, Essen oder Basteln getroffen haben. Wir hatten immer was zu besprechen, analysieren, schimpfen, loben, lästern. Auch über Regierungsbezirke und Dialekthürden hinweg bleiben wir in unserer Chatgruppe und für immer im Herzen verbunden. Als ich euch dann vor zwei Wochen an unserem privaten Sommerfest nicht umarmen und herzen, lediglich mit Abstand die Hand zum Gruß heben konnte, hatte ich fast körperliche Schmerzen. Es entsteht kein vertrauliches Gespräch über 1,5 Meter Abstand! Ich hoffe, euch zu unserer Weihnachtsfeier wieder alle drücken zu können.

Marlies Streitwieser aus Donauwörth schreibt ihren Freunden Anni und Hermann:

Liebe Anni, lieber Hermann,

fast 40 Jahre sind wir gemeinsam durchs Leben gegangen. Corona hat mir deutlich gemacht, wie ich Sie und die ganze MS-Gruppe vermisse, was alles ungesagt geblieben ist. Ich danke euch aus ganzem Herzen für die unerschütterliche Treue. Sie, Anni, sind mir mit Ihrer fröhlichen, stets das Leben bejahenden Art ein Vorbild. Sie hatten in den schwierigen Zeiten meines Lebens stets das rechte Wort. Trotz Ihrer schweren Erkrankung haben Sie nie gejammert und damit sind alle meine eigenen körperlichen Wehwehchen klein geworden. Wir haben so viel gemeinsam erlebt, Gruppentreffen mit Bastelarbeiten, Ausflüge. Heute möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die wunderbare Rose, die Sie mir zum Einzug geschenkt haben, erinnert mich immer an Ihre Zuneigung und das wird sie sicher auch noch viele Jahre tun. Ich vermisse Sie beide.

Angela Gerstmeir aus Wertingen schreibt ihrer Freundin Sina:

Liebe Sina,

Corona war eine harte Zeit. Was haben wir nicht alles verpasst. Normalerweise sind wir ständig unterwegs, ob zusammen im Urlaub, auf Weinabenden, zum Picknick am See ... Auf einmal war das alles weg, obwohl wir nur fünf Minuten auseinander wohnen. Meine Kids vermissten euren Humor und ich hab’ so viel verpasst von meinem Patenkind. Als wir uns wiedersehen durften, war ich geplagt von Homeschooling, Terminen und Arbeit. Aber wir haben immer zusammengehalten. Auf eine bessere Zeit und den nächsten Urlaub zusammen!

Gerd Wenninger aus Oberstaufen schreibt einem alten Freund:

Mein lieber Freund,

manchmal sehne ich mich nach dir! Wir haben uns vor vielen Jahrzehnten aus den Augen verloren. Ein Jeder von uns ist seiner Wege gegangen. Wir hatten eine gute Zeit zusammen: die gemeinsamen kleinen Abenteuer, das gemeinsame Versagen in der Schule. Jedoch, bereits in der Pubertät haben wir uns divers orientiert. Gerne wäre ich mit dir weitere Schritte gegangen, hätte interessiert deinen Werdegang beobachtet und wäre da gewesen, wenn du mich gebraucht hättest. Seit dieser – schönen, unschuldigen – Zeit habe ich nie wieder einen Freund für mich gewonnen. Es mag daran liegen, dass ich viel in der Welt unterwegs gewesen bin. Mehr aber daran, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit ungeduldiger und intoleranter geworden sind. Freundschaft bedeutet für mich, zu jeder Tages- und Nachtzeit füreinander da zu sein. Es hätte mit uns Freud und Leid gegeben, wir hätten uns gefetzt und versöhnt. Lieber Freund, jede erzwungene Freundschaft wäre schlechter als kurze und intensive Begegnungen. Meines Erachtens ist spontane, altruistische Hilfe für einen „Ertrinkenden“ bereits ein großes Zeichen von Freundschaft. Vielleicht hat es das Schicksal bestimmt, dass wir nur wenige Jahre zusammen sein durften. In meiner Erinnerung bleibst du das, was du warst: „Ein guter Freund!“

Nicole Metzger aus Neu-Ulm schreibt ihren Freundinnen Agi und Jen:

Liebe Grazien,

wenn „beste Freunde“ Namen tragen dürfen, dann sind es eure. 28 Jahre ist es her, dass wir drei zusammen in eine Klasse gewürfelt wurden. Vor 25 Jahren wurden wir ein Dreiergespann ... Jen, du und ich feierten im Juni „20 Jahre beste Freunde“. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt, Partys gefeiert, Konzerte und Fußballspiele sind immer wieder neue Highlights, ihr habt mich im Ausland besucht, Urlaub zu dritt ist jedes Jahr Pflichtprogramm, Spieleabende enden auch mal in einem Haufen Scherben. Wenn „unser“ Lied im Radio läuft, wird laut aufgedreht und mitgetanzt. Fähnchen, Eis und Ouzo werden uns immer an einzigartige Momente zu dritt erinnern. Egal ob wir „nur“ in anderen Städten leben oder 3910 Kilometer uns trennten, unsere Freundschaft hielt an. Durch Corona fiel zwar unser alljährliches Frühjahrs-Shopping aus, dennoch waren wir uns näher denn je. Danke für jeden Donnerstagabend am Video-Call. Agi und Jen, ihr zwei seid die besten „besten Freunde“, die ich mir wünschen kann. Denn nicht täglicher Kontakt, sondern die Gewissheit, dass man sich immer aufeinander verlassen kann, macht eine echte Freundschaft aus – 24/7 – ein Leben lang.

