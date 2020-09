vor 4 Min.

Corona-Hotspot München: Krisenstab berät heute über weitere Maßnahmen

Die Infektionszahlen in der Landeshauptstadt überschreiten seit Tagen den Grenzwert der Neuinfektionen. Heute trifft sich der Krisenstab der Stadt.

Der Münchner Corona-Krisenstab berät an diesem Montag ab 9.30 Uhr über den weiteren Umgang mit den steigenden Infektionszahlen. Zuvor hatte sich die Corona-Lage in der bayerischen Landeshauptstadt weiter verschärft.

Nachdem die Stadt am Freitag den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche knapp gerissen hatte, stieg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Nach 50,7 am Freitag lag der Wert am Samstag bei 54,2 und am Sonntag bei 55,6, wie die Stadt München und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Wochenende mitteilten.

Dabei kam es am Samstag durch eine Panne zu unterschiedlichen Werten bei verschiedenen offiziellen Stellen. Aufgrund eines IT-Übertragungsfehlers waren anfangs die 130 neuen Infektionsfälle noch nicht in der Statistik des LGL geführt und deshalb zunächst auch nicht in die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz des LGL für München eingeflossen, erklärte die Stadt.

Stadt München wird Maskenpflicht im Unterricht verlängern

Die Sieben-Tage-Inzidenz gilt als wichtige Schwelle im Kampf gegen die Corona-Pandemie; wird sie überschritten, sind verstärkte Infektionsschutzmaßnahmen vorgesehen, schreibt die Bayerische Staatsregierung vor. Klar ist, dass die Stadt München die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen verlängern wird. Mit welchen anderen Maßnahmen die Landeshauptstadt auf die steigenden Werte reagieren wird, war am Wochenende jedoch nicht bekannt.

Bislang hat die Stadt als Reaktion auf die höheren Zahlen die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen verlängert. Vor zusätzlichen Maßnahmen wollte sich die Stadtspitze zunächst die weitere Entwicklung ansehen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte dem Bayerischen Rundfunk: „Ich glaube nicht, dass wir weitergehende Maßnahmen schon am Montag treffen werden. Sondern da müsste schon der Wert entweder deutlicher steigen oder über längere Zeit über 50 bleiben. Das werden wir erst Mitte der nächsten Woche, Ende der nächsten Woche sehen.“ Erst dann würden die nächsten Entscheidungen getroffen.

Trotz der weiter ansteigenden Infektionszahlen ging am Sonntag die sogenannte Wirtshaus-Wiesn – eine Art Ersatz-Oktoberfest – in die zweite Runde. Nachdem es in mehr als 50 Wirtshäusern am Samstag „O’zapft is!“ hieß, feierten viele Münchner auch am Sonntag weiter. Die Wirte wollen mit der Aktion trotz Corona für etwas Oktoberfeststimmung sorgen, sie zogen am Sonntag bereits eine erste positive Bilanz.

„Sehe eine Wiesn light eher skeptisch bis sorgenvoll“

Weil der Corona-Grenzwert am Sonntag bereits den dritten Tag in Folge überschritten wurde, mehren sich nun die kritischen Stimmen zur Wirtshaus-Wiesn, zum Beispiel auf Twitter. Ein Nutzer fand es „unverantwortlich“, die Aktion in der aktuellen Situation nicht abzusagen. Andere kritisierten, Kinder müssten am Montag mit Maske in die Schule gehen, während am Wochenende in Kneipen gefeiert werde.

Ärzte äußerten sich bislang zurückhaltend. Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing, sagte: „Angesichts steigender Zahlen an Neuinfektionen mit Covid-19 sehe ich eine Wiesn light eher skeptisch bis sorgenvoll.“ (dpa)

