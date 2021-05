Bayerns Gesundheitsminister Holetschek: Fachärzte und Krankenhäuser impfen bald auch

Exklusiv Damit es mit den Corona-Impfungen künftig noch schneller geht, sollen sie bald auch Fachärzte und Krankenhäuser verbreichen. Das sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek.

Obwohl die Hersteller inzwischen deutlich mehr Impfstoff liefern, müssen sich Hunderttausende von Menschen in Bayern noch gedulden. „Der Impfstoffmangel ist immer noch der Flaschenhals im System“, betonte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) gegenüber unserer Redaktion. Frühestens Ende Mai wird danach die Hälfte der Menschen im Freistaat zumindest einmal gegen Corona geimpft sein – im Moment sind es etwa 30 Prozent.

Corona-Impfungen auch in Krankenhäusern und bei Fachärzten

„Die Impfungen in Bayern laufen gut“, sagte Holetschek. Allerdings stehe nun eine sehr hohe Zahl an Zweitimpfungen an – entsprechend weniger Menschen können in dieser Zeit dann eine erste Dosis bekommen. Schon deshalb dürfe es jetzt bei der Impfstoffversorgung durch den Bund keine weiteren Rückschläge geben, warnte Holetschek. „Wenn wir genügend Impfstoff haben, sind wir in der Lage, überall zu impfen – nicht nur in den Impfzentren oder bei den Hausärzten, sondern auch bei Betriebsärzten, Fachärzten oder in Krankenhäusern. Das können wir jederzeit hochfahren.“ (AZ)