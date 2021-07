Impfen vor dem Supermarkt?: Kabinett berät über Steigerung des Impftempos

Wie kann das Impftempo erhöht werden? Darüber berät heute das bayerische Kabinett. Einfach zugängliche Impfangebote könnten helfen. Wird also bald vor Supermärkten geimpft?

Vor dem Einkaufen noch schnell eine Dosis Biontech in den Arm? Das könnte vielleicht bald Realität werden. Denn die Impfkampagne gegen das Coronavirus ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Deshalb soll nun mehr Tempo in die Angelegenheit gebracht werden. Schließlich ist das Ziel, so schnell wie möglich Herdenimmunität zu erreichen. Es bleibt die Frage, wie das gelingen soll. Impfungen vor dem Supermarkt könnten eine Möglichkeit sein.

Markus Söder spricht von Impfungen an "ungewöhnlichen Orten"

Wie sich das Impftempo steigern lässt, damit beschäftigt sich heute das bayerische Kabinett unter Führung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der hatte schon vorab unter anderem "Impfen to go" und Impfungen an "ungewöhnlichen Orten" gesprochen. "Ich glaube, das Angebot muss noch näher an die Menschen kommen", sagte er. Man müsse das Angebot so breit wie möglich aufstellen und wolle dazu Partner etwa aus der Wirtschaft, der Gastronomie und dem Sport gewinnen.

Auch die aufwendigen Registrierungen vorab machten auf Dauer keinen Sinn, hatte Söder am Montag argumentiert. Wer geimpft werden wolle, solle hingehen können und die Impfung bekommen. Söder hatte schon vor einiger Zeit auch schon von Impfungen vor Supermärkten gesprochen. (dpa/tifr)

