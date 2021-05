Bayern beschließt Lockerungen der Corona-Regeln für Schulen

Nach den Pfingstferien soll es bei einer Inzidenz unter 50 vollen Präsenzunterricht geben. Lockerungen gibt es auch für Kitas, Fitnessstudios und Freilufttheater.

Nachdem immer mehr Menschen in Deutschland geimpft sind und die Inzidenzen sinken, hat Bayern einige Lockerungen beschlossen. Unter anderem für Schulen geht es nach den Pfingstferien einen Schritt Richtung Normalität. In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen dann die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben. Allerdings sind Tests und Masken weiterhin Pflicht. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit Werten zwischen 50 und 165 gibt es nach dem 7. Juni weiterhin Wechselunterricht.

Nach den bisherigen bayerischen Corona-Regeln wäre bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 lediglich an Grundschulen Präsenzunterricht für alle erlaubt - nun soll dies für alle gelten. Am Dienstag lagen schon gut ein Dutzend Regionen unter diesem Wert. In der Augsburger Region lag am Dienstag lediglich der Landkreis Landsberg am Lech unter der Inzidenz 50, allerdings nähert sich auch der Landkreis Aichach-Friedberg dem Wert. Die Stadt Augsburg dürfte, wenn die Tendenz so weitergeht, zumindest bald unter 100 kommen.

Bayern lockert Corona-Regeln für Kitas und Kindergärten

Auch für kleinere Kinder in Kitas, Kindergärten und andere Kinderbetreuungseinrichtungen kündigte Söder Lockerungen an. Nach den Pfingstferien, also ab dem 7. Juni, ist bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 eingeschränkter Regelbetrieb in festen Gruppen möglich. Bislang liegt der Grenzwert, ab dem es nur noch Notbetreuung geben darf, bei 100. Neu ist, dass die Einrichtungen zweimal wöchentlich Corona-Tests für alle Kinder anbieten müssen - die für die Kinder aber nicht verpflichtend sind. Für Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr gilt der Grenzwert 165 schon ab 25. Mai. In der Augsburger Region sind alle Landkreise unter dem Inzidenz-Wert 165.

Schon zu Pfingsten gibt es zudem weitere Lockerungen. Unter anderem können die Menschen bald wieder ins Theater und ins Sportstadion gehen - zumindest unter freiem Himmel. Das Kabinett machte am Dienstag den Weg frei für Theater- und Kinovorführungen im Freien von diesem Freitag an, die unter Einhaltung von Hygienevorschriften und einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 in der jeweiligen Region vor bis zu 250 Zuschauern gespielt werden dürfen.

Auch Sportveranstaltungen sind wieder mit Zuschauern erlaubt

Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 entfällt die sonst obligatorische Testpflicht. Die gleiche Zuschauerregelung gelte für Sportveranstaltungen in Freiluftstadien, sagte Söder. Fitnessstudios dürften bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 ebenso wieder öffnen. Die Besucher müssen aber - mit Ausnahme des Sporttreibenden selbst - FFP-2-Masken tragen und einen negativen Test vorlegen.

Amateurensembles dürfen ab Freitag zumindest zum Proben wieder zusammenkommen. Auch Freibäder dürfen öffnen, allerdings entsprechend ihres Platzangebotes nur eine begrenzte Zahl von Besuchern einlassen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist neben einer Terminbuchung ein negativer Corona-Test notwendig, bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht auch in diesem Fall. (AZ/dpa)

