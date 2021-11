Corona-Krise

vor 1 Min.

Mehr Menschen in Bayern wollen sich jetzt impfen lassen

In ganz Deutschland wollen sich viele Menschen schnell eine Booster-Impfung abholen.

Plus In den vergangenen Wochen war die bayerische Impfkampagne massiv ins Stocken geraten. Jetzt scheint sich das zu ändern. Wie viele Menschen derzeit in Bayern geimpft werden.

Von Christina Brummer, Stephan Michalik, Stephanie Sartor und Jessica Stiegelmayer

An der Impfstation ist an diesem kalten Novembernachmittag viel los. Und es sind nur noch anderthalb Stunden, bis das Impfteam hier, im Dillinger Kaufland, Feierabend macht. Hinter einem älteren Herrn hat man schon die Grenze gezogen. Er ist der Letzte, der heute drankommt. Zwischen Schuhgeschäft und Pfandautomat warten viele Menschen auf eine Spritze, einige ungeduldig, andere ungehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen