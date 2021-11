Ungeimpfter Allgäuer auf Intensivstation: "Corona ist schlimmer, als ich je gedacht hätte"

Plus Ein 54-jähriger Allgäuer Landwirt liegt nach einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Geimpft war er nicht. Das bereut er bitter.

Von seiner Familie hatte er sich bereits verabschiedet. Für immer. Denn er glaubte, seine letzte Stunde habe geschlagen. Ein 54-jähriger Landwirt aus dem Ostallgäu erlebt nach einer Corona-Infektion ein Martyrium.