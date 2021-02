vor 32 Min.

Corona-Lockerungen in Bayern: Die Pressekonferenz heute im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät am 23. Februar über weitere Öffnungen in der Corona-Krise. Die anschließende Pressekonferenz sehen Sie heute hier im Live-Stream.

In Bayern will das Kabinett heute weitere Öffnungen beschließen - unter anderem für Blumenläden. Markus Söder leitet ab 10 Uhr die Sitzung des Ministerrats, bei der auch über die Erstattung von Kita-Gebühren beraten wird.

In einer Pressekonferenz werden heute anschließend die Ergebnisse der Beratungen vorgestellt. Unter anderem wird Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras treten. Bei uns finden Sie einen Live-Stream dazu.

Markus Söder kündigte weitere Öffnungen in Bayern an

In Bayern sollen am 1. März nicht nur Friseure öffnen, sondern auch Fußpflege-Angebote und Ähnliches, wie Ministerpräsident Söder am Montag angekündigt hatte. Außerdem berät das Kabinett über Öffnungen für Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden.

Söder hatte weitere Lockerungen für Regionen in Bayern in Aussicht gestellt, in denen die Inzidenz niedrig ist. Vorher will er aber die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März abwarten. Dort wollen Bund und Länder gemeinsam über einen Weg aus dem Lockdown beraten. Allerdings ist das weitere Vorgehen umstritten, da sich in Deutschland zunehmend Virus-Mutationen verbreiten und der Rückgang der Inzidenz stagniert.

Bei der Kabinettsitzung am heutigen Dienstag geht es in Bayern auch um die Erstattung der Kita-Gebühren. Wenn Eltern ihre Kinder nach der Öffnung nicht in einer Kindertagesstätte betreuen lassen, sollen auch im März die Kosten erstattet werden.

Corona-Lockerungen in Bayern: Pressekonferenz heute im Live-Stream

Um 13 Uhr beginnt die Pressekonferenz, bei der die Ergebnisse der Beratungen und damit wohl Corona-Lockerungen in Bayern vorgestellt werden. Söder wird nicht daran teilnehmen. Stattdessen treten Staatsminister Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo vor die Kameras.

Hier übertragen wir die Pressekonferenz heute im Live-Stream:

