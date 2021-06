Bayern lockert die Corona-Vorschriften zwar, aber ganz sacht

Das bayerische Kabinett hat weitere Corona-Lockerungen für Schulen, die Gastronomie und Kulturveranstaltungen beschlossen. Das ist bald wieder in Bayern möglich.

In ihrem Dauerstreit um die Maskenpflicht an Schulen und andere Corona-Regeln haben sich CSU und Freie Wähler am Dienstag im Kabinett erneut nur auf kleinere Lockerungen verständigen können. Die Maskenpflicht am Platz im Klassenzimmer entfällt nun auch für ältere Schüler und ihre Lehrer – allerdings nur in Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Aktuell ist das nur der oberfränkische Landkreis Lichtenfels. Für Schüler und Lehrer in der Grundschule wurde die Pflicht, im Unterricht eine Maske zu tragen, bereits abgeschafft. Hier gilt als Grenzwert jedoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 in der jeweiligen Region.

Corona-Lockerungen für Schulen, Restaurants und Kultur in Bayern

Etwas gelockert werden außerdem die Corona-Vorschriften für Sport- und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel. Statt 500 sind auf Sportplätzen oder bei Freiluftkonzerten künftig bis zu 1500 Zuschauer zugelassen. Für diese dürfen maximal 200 (bisher 100) Stehplätze mit Mindestabstand vergeben werden, für die übrigen nur feste Sitzplätze.

In Innenräumen gilt nach dem Beschluss des Kabinetts wie bisher eine Zulassung abhängig von der Kapazität des Raumes. Nach wie vor dürfen aber maximal 1000 Personen in einem Saal oder einer Halle sein.

Corona -Lockerungen in Bayern: Gastronomie darf wieder länger öffnen

Restaurants und Gaststätten dürfen künftig wieder bis ein Uhr nachts öffnen. Bisher galt eine Sperrstunde ab 24 Uhr. Außerdem sollen neben kleineren Märkten nun auch wieder größere überregionale Märkte mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten zugelassen werden. Diskotheken und Nachtgastronomie dagegen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Volksfeste können nicht stattfinden.

Auch alle anderen Regeln, die bisher bereits galten, werden in der neuen bayerischen Infektionsschutzverordnung fortgeschrieben. Sie tritt an diesem Donnerstag in Kraft und gilt die kommenden vier Wochen bis einschließlich 28. Juli.

Corona-Vorschriften in Bayern: Markus Söder mahnt weiterhin zur Vorsicht

„Die Grundparameter der Vorsicht bleiben erhalten“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zeigte sich erfreut, dass „eine Reihe wichtiger Lockerungen“ beschlossen werden konnten, wies aber auch auf Differenzen zwischen den Koalitionspartnern hin: „Bei den Themen Volksfest und Nachtgastronomie sind wir uns noch nicht einig.“

Dass für die Regeln zur Maskenpflicht an Grund- und weiterführenden Schulen unterschiedliche Inzidenzwerte gewählt wurden, begründete Söder mit der stärkeren Verbreitung des Coronavirus bei Jugendlichen. Die Inzidenz sei in dieser Altersgruppe doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Parallel zur Lockerung der Maskenpflicht an Schulen empfiehlt die Staatsregierung eine Aufstockung der Corona-Tests. Bisher wird an Schulen zweimal pro Woche getestet. Künftig sollen es drei Tests oder mehr sein.

Nach Corona-Schuljahr erhalten bayerische Schüler kostenlosen Eintritt

Weil Freizeit, Kultur und Sport in dem Corona-Schuljahr zu kurz gekommen sind, will die Staatsregierung den Schülern der Abschlussklassen in den Ferien eine kleine Freude bereiten. „Als Zeichen der Anerkennung für den erfolgreichen Schulabschluss“, so lautet der Kabinettsbeschluss, „sollen alle diesjährigen Absolventinnen und Absolventen von Abschlussklassen vom 1. August bis 30. September 2021 freien Eintritt in die staatlichen Schlösser, Residenzen und Burgen, Museen und Sammlungen sowie kostenlose Mitfahrten auf den Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH erhalten.“ Den Schülern werde dafür mit der Zeugnisübergabe ein „Sommerpass Bayern 2021“ ausgehändigt.

Auch für Grundschüler gibt es ein spezielles Angebot. Weil viele Kinder im Corona-Jahr weniger Sport gemacht haben, übernimmt der Freistaat den Jahresbeitrag bei einem Neueintritt in einen gemeinnützigen Sportverein bis zu einem Betrag von 30 Euro.