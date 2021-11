Kliniken in fünf bayerischen Bezirken müssen OPs verschieben

Bayerns Intensivstationen droht der Kollaps. Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Corona-Patienten nahezu verdoppelt. Nun ziehen die Behörden die Notbremse.

Wegen der schnell steigenden Zahl der Corona-Intensivpatienten müssen die Krankenhäuser in fünf der sieben bayerischen Regierungsbezirke alle nicht medizinisch notwendigen Operationen verschieben. In Oberbayern erließ die Regierung von Oberbayern am Mittwoch die entsprechende Anweisung.

Betroffen sind Niederbayern, Schwaben sowie Mittel- und Oberfranken

In Niederbayern, Schwaben sowie Mittel- und Oberfranken haben dies die örtlichen Krankenhauskoordinatoren übernommen. Ausgenommen sind bislang Unterfranken und die Oberpfalz, auch dort beobachten die Regierungen die Lage jedoch genau.

Damit soll verhindert werden, dass die Krankenhäuser der Behandlung der Patienten nicht mehr Herr werden. In ganz Bayern ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten in den vergangenen Wochen sehr schnell gestiegen: Am 1. September waren es laut Intensivregister 169, am 1. Oktober 262, am 1. November 437 - und nun innerhalb von zwei Wochen noch einmal nahezu eine Verdopplung.

Bundesweit nimmt Bayern in der vierten Coronawelle Negativ-Spitzenplätze ein: Gemessen an der Bevölkerung sind derzeit sowohl die Zahl der Intensivpatienten als auch die Zahl der Corona-Toten weit überdurchschnittlich. So sind in den vergangenen sieben Tagen nach Daten der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 364 Menschen in Bayern an oder mit Covid gestorben. Das sind mehr als doppelt so viele wie in Nordrhein-Westfalen, obwohl NRW fast sechs Millionen mehr Einwohner zählt.

Die Pandemie fordert im Verhältnis in Bayern auch ungleich mehr Todesopfer als im Norden Deutschlands: Im Schnitt sind laut LMU-Auswertung in Bayern fast 3 von 100.000 Bürgern an Corona gestorben, in Bremen dagegen weniger als einer von 200.000. (dpa)