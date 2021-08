Ärger in Allgäuer Impfzentrum: Ärztin will keine Kinder impfen

Plus In einem Allgäuer Impfzentrum verweigert eine Ärztin zwei Jugendlichen den Corona-Schutz. Es kommt zum Streit mit deren Mutter. Der Leiter des Zentrums macht daraufhin eine klare Ansage – die Medizinerin hält diese für einen Skandal.

Eine Mutter möchte ihre beiden 13-jährigen Kinder im Impfzentrum Kaufbeuren impfen lassen. Doch die zuständige Ärztin vor Ort will die Spritzen nicht setzen. Ihre Begründung: Von der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es derzeit keine Empfehlung, Jugendliche ohne Vorerkrankung im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren zu impfen – in den Augen der Medizinerin mit gutem Grund. Sie folgt ihrem Gewissen und weigert sich, die Kinder zu immunisieren.