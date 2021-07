Corona-Pandemie

vor 24 Min.

Ärztlicher Direktor schlägt Alarm: Augsburger Uniklinikum fehlen Ärzte und Pflegekräfte

Plus Momentan ist die Covid-Lage entspannt am Universitätsklinikum Augsburg. Wo es dennoch Engpässe gibt und was der Ärztliche Direktor von einer Impfpflicht für Pflegekräfte hält.

Von Daniela Hungbaur

Herr Professor Beyer, wie ist die Lage, wie viele Covid-Patienten werden in Ihrem Haus, dem Augsburger Universitätsklinikum, aktuell behandelt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen