Alles was sie zur Corona-Impfung für Kinder wissen sollten

Plus Noch ist kein Vakzin für unter Zwölfjährige zugelassen, doch es gibt erste Ergebnisse einer Studie. Was diese aussagen und wie Bayerns Gesundheitsminister zu dem Thema steht.

Die Debatte darum, ob Kinder unter zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden sollen, nimmt weiter Fahrt auf. Doch wie ist der Forschungsstand? Und was ist die aktuelle Haltung der bayerischen Staatsregierung dazu? Hier geben wir Antworten auf wichtige Fragen.