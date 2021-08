"Bewusste Falschbehauptung" - Streit zwischen Söder und Aiwanger eskaliert

Plus Streit zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) über Corona-Impfungen. Die Parteichefs machen sich gegenseitig heftige Vorwürfe.

Der Streit um Corona-Schutzimpfungen zwischen Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) hat eine neue Dimension erreicht. Söder hatte die Wortwahl seines Wirtschaftsministers – Aiwanger sprach von „Apartheitsdiskussion“ oder „Jagd“ auf Ungeimpfte – im ZDF-Sommerinterview als „völlig unmöglich“ abgekanzelt und ihm vorgeworfen, wie AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zu reden. Aiwanger wies die Kritik des CSU-Vorsitzenden umgehend als „Unverschämtheit“ zurück und sprach unter anderem von einer „bewussten Falschbehauptung“.