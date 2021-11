Booster-Impfung: Welcher Impfstoff ist für wen sinnvoll?

Plus Ein Oberarzt aus der Region erklärt, worauf es bei der Booster-Impfung ankommt. Und warum die Impfpflicht aus seiner Sicht notwendig ist.

Mehr als 50.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Diesen Höchstwert seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt das RKI am Donnerstag bekannt. Die Inzidenz steigt und steigt. Die Top Zehn der Landkreise mit den höchsten Inzidenzen sind von Rang eins bis sechs allein mit Gemeinden aus Bayern belegt. Tendenz ebenfalls steigend.