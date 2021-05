Corona-Pandemie

vor 8 Min.

Corona-Impfung bei Hausärzten: Was ändert sich durch das Aufheben der Priorisierung?

Plus Bayerns Hausärzte sollen bald unabhängig von der Impf-Reihenfolge impfen dürfen. Wir erklären, was das in der Praxis bedeutet.

Von Matthias Stockinger

Bayern will die Priorisierung für alle Corona-Impfstoffe bei Hausärzten aufheben. Damit soll die festgelegte Impf-Reihenfolge, nach der sich Menschen in Arztpraxen impfen lassen können, entfallen. Dies werde "im Laufe der nächsten Woche" passieren, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer CSU-Fraktionsklausur. Endlich Impftermine für alle also? Kann ich jetzt auch ohne Priorisierung mit einem schnelleren Impftermin rechnen? Und bleiben da nicht die Risikogruppen auf der Strecke? Wir haben von Experten Antworten auf die wichtigsten Fragen eingeholt.

