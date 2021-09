Corona-Pandemie

11:13 Uhr

Corona in der Kita: Welche Kinder müssen in Quarantäne?

Wer hat wann mit wem gespielt? Das ist künftig wichtig, denn nun noch die direkten Spielgefährten von infizierten Kindern müssen in Quarantäne.

Plus Bei einem positiven Corona-Fall in einer Kita werden nur direkte Spielgefährten isoliert. Wie aufwendig es ist, solche Einzelfallentscheidungen zu treffen.

Von Stephanie Sartor

Auch wenn es in diesen Tagen – kurz vor der Bundestagswahl – politisch mitunter ordentlich kracht, in einem sind sich dann doch alle einig: Betreuungseinrichtungen für Kinder sollen, wenn irgendwie möglich, nicht wieder monatelang geschlossen werden. Das ist die Marschrichtung für den Herbst – von dem bisher keiner so recht weiß, wie stürmisch er wohl sein wird.

