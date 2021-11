Covid-Erkrankte auf der Intensivstation: "Ich war mir sicher, ich würde sterben"

Plus Mit Todesangst an der Beatmungsmaschine – alleine, ohne Beistand. Vier Menschen erzählen von ihrer Covid-Erkrankung. Vom Gefühl, nicht atmen zu können, und den psychischen Folgen der Intensivstation.

Die Intensivstationen laufen voll, täglich sterben dort Menschen an Covid 19. Auch in unserer Region. Diejenigen, die überleben, spüren die Nachwirkungen noch Monate später. Nicht nur körperlich, auch psychisch. Die Erinnerung lässt sie nicht schlafen, Panikattacken bringen die Todesangst zurück. Vier Menschen aus der Region erzählen hier ihre Geschichte.