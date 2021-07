Corona-Pandemie

18:42 Uhr

Die neue Devise der bayerischen Staatsregierung lautet "Impfen to go"

Mobile Impfteams sollen zum Beispiel vor Geschäften, auf Märkten, bei Sportveranstaltungen oder in Vereinen Impfungen anbieten.

Plus Die Staatsregierung will der wachsenden Impfmüdigkeit entgegenwirken. Das könnte auch dazu führen, dass Bürger für Corona-Tests künftig bezahlen müssen.

Von Uli Bachmeier

Um der bayernweit wachsenden Impfmüdigkeit entgegenzuwirken und möglichst schon im Herbst eine weitgehende Herdenimmunität gegen das Coronavirus zu erreichen, weitet die Staatsregierung ihr Impfangebot massiv aus. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München an, dass Impfungen künftig ohne vorherige Registrierung und Termin "niederschwellig" möglich gemacht werden. Gleichzeitig gab Söder bekannt, dass die Staatsregierung über ein Ende der kostenlosen Corona-Tests nachdenken werde, sobald jeder, der sich impfen lassen kann, ein Impfangebot gehabt habe. Auch dies könnte die Impfbereitschaft fördern. Und Söder bekräftigte, dass es bis auf Weiteres bei einem Verbot klassischer Volksfeste bleiben werde.

