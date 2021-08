Corona-Pandemie

vor 23 Min.

Endlich wieder unbeschwert? So läuft der Corona-Sommer

Plus Im Lockdown sehnten wir uns nach Biergärten, Zoos und Thermen. Danach wollten wir uns frei und unbekümmert fühlen. Ist der Corona-Sommer wirklich unbeschwert?

Von Maria Heinrich

Im Winter war die Sehnsucht an manchen Tagen kaum noch auszuhalten. Danach, endlich wieder im Biergarten zu sitzen, die lauen Sommerabende mit Freunden zu genießen, mal wieder in den Urlaub zu fahren, in den Zoo oder in die Therme zu gehen. Und danach, sich wieder frei, unbeschwert und sorglos zu fühlen. Nicht nur den Gästen und Besuchern ging es so, auch Gastronomen, Hoteliers und Unternehmer sehnten den Sommer nach Monaten im Lockdown herbei. Wie gern wollten sie ihre Mitarbeiter zurückholen, die Küchen, Gasträume und Zimmer herausputzen und wieder Gäste willkommen heißen. Jetzt ist er da und so richtig in Fahrt, der Corona-Sommer. Die Frage ist nur: Haben sich die Erwartungen erfüllt? Und wie läuft’s eigentlich so?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen