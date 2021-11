Corona-Pandemie

Fällt der Fasching wegen der Corona-Pandemie wieder aus?

Plus Am 11.11. beginnt die fünfte Jahreszeit. Doch bei steigenden Inzidenzwerten befürchten Vereine, dass sie Veranstaltungen absagen müssen – wie in der letzten Saison.

Von Marlene Weyerer

Verkleidung, Konfetti und Bonbonregen: Der Fasching ist eine Zeit, in der jede und jeder mal wer anders sein darf. In der ein Prinzenpaar regiert statt des Bürgermeisters. Eine Zeit der Leichtigkeit. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie ist klar, dass fröhlich feiern gefährlich sein kann. In der vergangenen Saison fiel der Fasching daher so gut wie aus. Vereine und ihre Garden versuchten mit Online-Aktionen die Stimmung im Lockdown aufzuhellen und hofften auf bessere Zeiten. Jetzt ist wieder der 11. November, Beginn der fünften Jahreszeit, und wieder steigen die Inzidenzwerte und Intensivstationen füllen sich. Fällt der Fasching also erneut aus?

