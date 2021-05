Corona-Pandemie

Impf-Frust in Bayern: Das lange Warten auf die erste Spritze

Plus Weil nicht genug Impfdosen nach Bayern kommen, wird es ab sofort bis 7. Juni in den Impfzentren fast nur noch Zweitimpfungen geben. Bürger, Ärzte und Politiker sind verärgert.

Es ist ein erneuter Rückschlag für die bayerische Impfstrategie: Für die nächsten drei Wochen wird es in den Impfzentren im Freistaat so gut wie keine Erstimpfungen mehr geben, sondern fast ausschließlich Zweitimpfungen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) sagte am Mittwoch in München, er gehe davon aus, dass man erst ab der zweiten Juniwoche in den Impfzentren wieder mit Erstimpfungen weitermachen könne. Haus- und Fachärzte könnten Erstimpfungen weiterhin an Patienten verabreichen, so der Minister. Die Impfzentren jedoch müssten sich bis mindestens 7. Juni auf die Zweitimpfungen konzentrieren, es werde daher kaum Termine für Erstimpfungen geben.

