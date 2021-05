Corona-Pandemie

12.05.2021

Inzidenz in Memmingen steigt: Maskenpflicht "wird ignoriert"

In der Memminger Altstadt gilt in vielen Bereichen Maskenpflicht.

Plus Memmingen liegt weiterhin auf Platz 2 der bundesweiten Inzidenztabelle. Ein pensionierter Jurist kritisiert: Verstöße gegen Regeln würden kaum verfolgt.

Von Theresa Osterried

Die Corona-Lage in Memmingen bleibt angespannt: Der Inzidenzwert ist am Dienstag laut RKI am Dienstag noch einmal auf 281,2 gestiegen. Am Vortag lag er bei 267,6. Damit bleibt Memmingen auf Platz 2 der bundesweiten Inzidenztabelle. Trotzdem würden in der Altstadt die Corona-Regeln nicht eingehalten, zum Beispiel die Maskenpflicht, die auf einigen Plätzen herrscht. „Das wird ignoriert“, sagt der pensionierte Jurist Detlef Ott aus Memmingen. Er schildert mehrere Situationen.

