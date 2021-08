Corona-Pandemie

Kitas in Not: Erzieherinnen werden dringend gesucht

Plus Die Corona-Pandemie verstärkt den Fachkräftemangel. In der Personaldecke gibt es zahlreiche Löcher. Sozialministerin Carolina Trautner hat schon einen Plan.

Von Lea Thies

Die Corona-Pandemie hat den Personalschlüssel von Kitas durcheinandergewürfelt. Schwangere Mitarbeiterinnen mussten sofort daheim bleiben, Personal, das zu den Risikogruppen gehörte, ebenfalls. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, war angesichts des Fachkräftemangels alles andere als einfach. Laut einer Befragung der Gewerkschaft Verdi fehlen in Bayern aktuell an Kitas weit über 6000 Fachkräfte in Vollzeit. „Den Fachkräftemangel anzugehen, wurde viel zu lange vernachlässigt. Durch Corona ist das Problem nur noch deutlicher geworden“, sagt Maria Magdalena Hellfritsch, Geschäftsführerin des Verbands katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern.

