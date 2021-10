Mehr Gefälschte Impfpässe, weil Corona-Tests nicht mehr gratis sind?

Plus Immer öfter tauchen unechte Impfzertifikate und Testnachweise auf. Verschärft sich die Situation weiter, weil die Corona-Tests selbst bezahlt werden müssen?

Man muss kein Technik-Genie sein, um so eine Fälschung hinzubekommen. Aus einem abgelaufenen negativen Corona-Testergebnis lässt sich mit ein paar Klicks ein aktueller 3G-Nachweis machen. PDF-Dateien sind kinderleicht zu bearbeiten, im Handumdrehen lässt sich ein anderes Datum oder ein anderer Name eintragen. Binnen Minuten hat man dann ein Dokument, das – im wahrsten Sinne – Tür und Tor öffnet: zu Restaurants, Konzerten, Museen. Kurzum: Überall dort, wo eigentlich nur diejenigen Zutritt haben, die geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind.