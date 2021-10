Nach dem Homeschooling: So können sich Kinder wieder an das gemeinsame Lernen gewöhnen

Plus Wieder zusammen lernen, nachdem sich Schülerinnen und Schüler monatelang nur digital gesehen haben. Wie das gelingen kann, zeigt ein besonderes Projekt in Augsburg.

„Es ist der ideale Zeitpunkt, die Schulfamilie zusammenzubringen“, sagt Alexandra von Walterskirchen, Konrektorin der Augsburger Franz-von-Assisi-Grundschule. Nach der langen Phase der Isolation im Homeschooling hat sich die Grund- und Mittelschule zum Start ins neue Schuljahr etwas Besonderes überlegt: Zwei Wochen lang verwandelt sich die Turnhalle in ein Zirkuszelt und die Schülerinnen und Schüler werden zu Zauberern, Akrobatinnen und Clowns.