PCR-Pool-Tests soll es bald auch in Kitas in Bayern geben

Wie geht es nach dem Start in das Kita- und Schuljahr nun weiter? Die Staatsregierung um Söder zieht Zwischenbilanz. In Kitas soll es nun auch PCR-Pool-Tests geben.

Das bayerische Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder hat sich am Dienstagvormittag noch einmal mit den Corona-Maßnahmen in Kitas und Schulen beschäftigt. Die Staatsregierung um Söder zog Zwischenbilanz zum Schul- und Kita-Start und informierte über den aktuellen Stand zu Tests, Impfungen und Luftreinigern. Änderungen gibt es bei Corona-Tests für die Kitas.

Ministerpräsident Markus Söder spricht von "stabilen Corona-Lage in Bayern"

Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer "stabilen Corona-Lage in Bayern". Die Sieben-Tage-Inzidenz von 87 sei relativ gleichbleibend. Die Krankenhausampel stehe weiterhin auf grün. Der Ministerpräsident erklärte, dass es in Südbayern aktuell höhere Inzidenzen gibt. Dazu merkte Söder an: "Dort wo Impfquoten niedriger sind, sind auch die Inzidenzen einiges höher."

Die Hoffnung, dass sich wieder mehr Menschen impfen lassen, hat die bayerische Regierung nun für die kommenden Wochen. Ab Oktober wird es in Bayern keine Entschädigung mehr für Verdienstausfall im Quarantänefall geben. Markus Söder stellte klar: „ Corona ist fast ausschließlich ein Thema der Ungeimpften.“ In der Zukunft wird die Regierung in der Impfstrategie noch mehr auf Impfmobile zurückgreifen und auch die Hoffnung auf Impfungen bei Schülern legen.

Kultusminister Michael Piazolo: "reibungsloser Schulstart"

Maske auch im Unterricht, Testpflicht im Klassenzimmer und regelmäßig Lüften: Das sind die Voraussetzungen, unter denen Kinder und Jugendliche in Bayern vor gut einer Woche wieder die Schule gestartet sind. Kultusminister Michael Piazolo sprach von einem "reibungslosen" Schulstart. Bei 30 Prozent der Grund- und Förderschulen hat Söder bereits das Pool-Testen begonnen.

Die Zahl soll nun Stück für Stück erhöht werden. Etwa 500.000 Schülerinnen und Schüler an 300.000 Schulen nehmen in Bayern an dem Programm teil. "Es ist ein großer Aufwand, aber er lohnt sich, weil er Sicherheit an den Schulen erhöht", sagt Piazolo. Auch die geplanten Impfaktionen an den bayerischen Schulen sind angelaufen, der Bedarf wird aktuell ermittelt. An den Schulen, aber auch Impfzentren vor Ort sollen Zeitslots für Schüler-Impfungen geschaffen werden.

Kitas in Bayern: PCR-Pool-Testungen in der Zukunft auch in Kitas

In Kitas in Bayern ist die Zahl der Corona-Infektionen weiter stabil niedrig. Von 10.200 Kitas in Bayern mussten 94 Einrichtungen schließen wegen Corona-Fällen in Bayern und sechs Kitas mussten ganz schließen, wie Familienministerin Carolina Trautner berichtete. Seit Montag gilt in den Einrichtungen für das Personal, dass Nicht-Geimpfte und Genesene sich dreimal die Woche testen lassen müssen. Statt Antigen-Schnelltests sollen in der Zukunft auch PCR-Pool-Tests, wie an den Schulen, in den Kitas angeboten werden.

Die Landkreise und kreisfreien Städte können so selbst entscheiden, ob sie Antigen-Selbsttests oder PCR-Pool-Tests anbieten wollen. Das Angebot ist freiwillig und die Kosten für die PCR-Pool-Tests werden erstattet. Der Ministerrat hatte heute beschlossen, die Einführung von PCR-Pool-Tests durch die Kommunen und Träger mit bis zu 28 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres zu unterstützen. Gibt es eine Entscheidung gegen die PCR-Pool-Tests bleibt das Angebot von zwei wöchentlichen Selbsttests für Kinder in den bayerischen Kitas bestehen. Diese erhalten Eltern über einen Berechtigungsschein direkt bei der Apotheke.

Corona-Pandemie in Bayern: Krankenhausampel steht aktuell auf grün

Aktuell steht die Krankenhausampel in Bayern auf grün. Im Freistaat werden 262 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 291 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst wenn die Zahl auf mehr als 1200 Fälle steigt, springt die Ampel auf gelb. In Bayern haben sich bisher 711.990 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 968 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 87. Bisher sind insgesamt 15.547 Personen gestorben.