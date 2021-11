Piks vor dem Altar: Wie Kirchen in der Region sich fürs Impfen stark machen

Plus Die Kirchen werben nicht nur fürs Impfen, sie beteiligen sich auch an Aktionen. Der Augsburger Bischof würde sogar den Dom zur Verfügung stellen.

Der katholische Pfarrer von Tutzing im Bistum Augsburg, Peter Brummer, sagt, man habe ein klares, öffentliches Zeichen setzen wollen – „dass wir als Pfarrgemeinde die Covid-Impfung unterstützen und damit auch den vielen verunsicherten Menschen eine Brücke bauen“. Daher wurde und wird im Pfarrzentrum geimpft. „Impfen to go“ heißt die Aktion, die als Anliegen der Pfarrgemeinde und der Sozialstation der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e. V. entstanden sei. Und die in enger Zusammenarbeit mit Bayerischem Roten Kreuz, Kreisverband Starnberg und Landkreis Starnberg umgesetzt wird.