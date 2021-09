Pressekonferenz: So geht es in Schulen und Kitas in Bayern weiter

Wie geht es nach dem Start in das Kita- und Schuljahr nun weiter? Die Staatsregierung um Söder zieht Zwischenbilanz in einer Pressekonferenz am Dienstag.

Über die aktuelle Situation in Bayern während der Corona-Pandemie informiert Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag ab 12.30 Uhr in einer Pressekonferenz. Zuvor trifft sich der bayerische Ministerrat, um sich mit den Folgen der Corona-Pandemie sowie mit dem Start in das Kita- und Schuljahr zu beschäftigen.

Markus Söder informiert zur Corona-Pandemie: Wie steht es um Schulen und Kitas?

Maske auch im Unterricht, Testpflicht im Klassenzimmer und regelmäßig Lüften: Das sind die Voraussetzungen, unter denen Kinder und Jugendliche in Bayern Mitte September wieder die Schule gestartet sind. Ab diesem Montag – also rund eine Woche nach Schulbeginn – sollten die sogenannten Lolli-Tests flächendeckend zum Einsatz kommen. Doch viele Schulen kritisierten den straffen Zeitplan.

Auch die Quarantäneregelungen an Schulen in Bayern, hatten für Unklarheiten gesorgt. Bei einem Corona-Fall wird nur für diejenigen Schülerinnen und Schüler eine Quarantäne angeordnet, die einen unmittelbaren und ungeschützten engen Kontakt zu der erkrankten Person hatten. Doch welche Kinder hatten einen engen Kontakt und welche keinen? Denn Schüler, die keinen engen Kontakt zu der infizierten Person hatten, können weiterhin am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen, sollen aber engmaschig getestet werden. Für Kitas gelten ähnliche Regeln.

Nachdem im Freistaat die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, die Sperrstunde in der Gastronomie und die Kundenbegrenzungen in den Geschäften nicht mehr gilt, sollen ab Oktober auch Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Söder bezeichnete die anstehenden Öffnungen bei einer Pressekonferenz im September als "sicherlich die mutigste Entscheidung".

Corona-Pandemie in Bayern: Krankenhausampel steht aktuell auf grün

Aktuell steht die Krankenhausampel in Bayern auf grün. Im Freistaat werden 262 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 291 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst wenn die Zahl auf mehr als 1200 Fälle steigt, springt die Ampel auf gelb. In Bayern haben sich bisher 711.990 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 968 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 87. Bisher sind insgesamt 15.547 Personen gestorben.

Die Pressekonferenz zur Corona-Pandemie am Dienstag ab 12.30 Uhr mit Ministerpräsident Markus Söder, Kultusminister Michael Piazolo, Familienministerin Carolina Trautner sowie Wissenschaftsminister Bernd Sibler wird wird im Livestream übertragen.