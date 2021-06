Corona-Pandemie

Schweinfurt in der Corona-Falle: Warum schwanken die Inzidenzen so stark?

Plus Schweinfurt hat eine monatelange Achterbahnfahrt der Corona-Inzidenzwerte hinter sich, die wohl noch nicht vorbei ist. In der Bevölkerung herrscht Unmut.

Von Nicolas Bettinger

Als Markus Lanz Oberbürgermeister Sebastian Remelé Anfang März in seiner ZDF-Talkshow empfing, hatte die unterfränkische Stadt Schweinfurt kurz zuvor die niedrigsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland zu verzeichnen. Gute drei Monate später machte Schweinfurt wieder Schlagzeilen – mit den höchsten Zahlen bundesweit. Vom Musterknaben zum Sündenbock: In nur 14 Wochen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 3,7 auf 331,3. Und kaum eine Stadt meldet so starke Schwankungen wie Schweinfurt bei den Corona-Fällen. Welche Erklärung gibt es dafür? Eine Spurensuche.

