So funktionieren ab Montag die Schnelltests in den Kindergärten

Jetzt können auch die Kleinen getestet werden. Ab Montag gibt es kostenlose Selbsttests für Kita-Kinder. Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu.

Die meisten Kitas laufen jetzt wieder im Regelbetrieb und ab Montag bietet der Freistaat Eltern nun kostenlose Selbsttests für ihre Kinder an. Am Mittwoch informierte das Sozialministerium über das genauere Prozedere:

Wie kommen die Eltern an die Tests für Kita-Kinder ran?

Das Sozialministerium hat am Mittwoch ein Muster für einen Bezugsschein an die Kommunen gemailt, die dieses zusammen mit einer Ausfüllhilfe an die Träger weiterleiten. Die ausgedruckten und von der Kita ausgefüllten Berechtigungsscheine können die Eltern dann in einer Apotheke kostenlos einlösen. Sie bekommen dafür zehn Test-Kits. "Möglicherweise hat aber noch nicht jede Apotheke nach den Pfingstferien eine ausreichende Menge an geeigneten Selbsttests vorrätig, es wird diesbezüglich um Geduld gebeten", teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Was einen Test als geeignet auszeichnet, dazu machte die Pressestelle keine weiteren Angaben.

Wie oft kann ein Berechtigungsschein für einen Selbsttest abgeholt und eingelöst werden?

Pro Kind kann die Einrichtung insgesamt zwei Berechtigungsscheine im Abstand von fünf Wochen ausgeben. Das Sozialministerium erklärt dazu: "Der Berechtigungsschein besteht aus zwei Teilen: Ein Teil des Berechtigungsscheins verbleibt nach der Abholung der Selbsttest-Kits in der Apotheke. Der andere Teil soll von den Eltern nach der Einlösung und Gegenzeichnung in der Apotheke an die Kita zurückgegeben werden. Der zweite Berechtigungsschein wird erst ausgegeben, wenn der erste Berechtigungsschein an die Kita zurückgegeben wurde."

Corona-Test für Kinder: Welche Tests werden ausgegeben?

Dazu machte die Pressestelle des Sozialministeriums am Mittwoch keine Angaben. Zunächst hatte es geheißen, dass ein speziell für Kinder zugelassener Nasenbohrertest zum Einsatz komme, dann gab das Gesundheitsministerium an, dass die Apotheker entscheiden dürfen, welchen Test sie für geeignet halten. Nach Informationen unserer Redaktion hat das Gesundheitsministerium bereits über einen besonderen Nasenbohrertest mit dem Apothekerverband gesprochen und auch den Bayerischen Städtetag über diesen Nasenbohrertest informiert, für den es besondere Herstellerdaten zur Anwendung bei kleinen Kindern gibt.

Aktuelle Corona-Zahlen für Bayern und Deutschland

Ist die Testung für Kita-Kinder verpflichtend?

Nein, die Selbsttests sind für nicht eingeschulten Kinder freiwillig. Der Test wird daheim durchgeführt. Das Testergebnis muss weder in der Kita noch beim Gesundheitsamt vorgelegt werden.

Gilt dieser Corona-Test auch, damit ein Kind mit Schnupfen wieder in die Kita darf?

Nein, ein Selbsttest reicht hier als Nachweis nicht aus. Es muss ein professioneller Schnelltest oder ein PCR-Test bei einem Testzentrum oder bei einem Kinderarzt durchgeführt werden.

Was geschieht bei einem positiven Corona-Testergebnis?

Das Kind darf nicht in die Kita gehen und das Ergebnis muss mit einem PCR-Test überprüft werden. Ist dieser ebenfalls positiv, muss das Gesundheitsamt verständigt werden, das dann individuell entscheidet, welche Quarantänebedingungen für das Kind und die Gruppe gelten.

Schnelltests für Kinder: Was gilt in Kindertagespflegestellen?

Hierzu teilt das Sozialministerium am Mittwoch im Newsletter mit:

Der Berechtigungsschein wird vom örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) ausgefüllt und mit einem Stempel versehen.

wird vom örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) ausgefüllt und mit einem Stempel versehen. Die Kindertagespflegepersonen erhalten die ausgefüllten Berechtigungsscheine über das für sie zuständige Jugendamt. Sie können zwei Berechtigungsscheine pro Kind an die Eltern der von ihnen betreuten Kinder im Abstand von fünf Wochen weitergeben.

über das für sie zuständige Jugendamt. Sie können zwei pro Kind an die Eltern der von ihnen betreuten Kinder im Abstand von fünf Wochen weitergeben. Auch hier verbleibt ein Teil des Berechtigungsscheins nach der Abholung der Selbsttest-Kits in der Apotheke . Der andere Teil soll von den Eltern nach der Einlösung über die Kindertagespflegeperson an das Jugendamt zurückgegeben werden. Der zweite Berechtigungsschein wird erst ausgegeben, wenn der erste Berechtigungsschein an die Ausgabestelle zurückgegeben wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: