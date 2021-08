Corona-Pandemie

06:41 Uhr

So unterschiedlich bekämpfen Bayern und Baden-Württemberg Corona

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich in Baden-Württemberg testen lassen, um wichtige Einrichtungen nutzen zu können. Das gilt unabhängig von der Inzidenz.

Plus In Baden-Württemberg spielt die Inzidenz keine Rolle mehr, in Bayern schon. Welche Unterschiede es noch gibt und wo private Treffen ohne Einschränkungen möglich sind.

Von Stephanie Sartor

Es gibt zwei Wege, die durch diese Pandemie führen. Der eine – wenn man so will die viel befahrene Autobahn, die die meisten Bundesländer wählen, – orientiert sich an der Sieben-Tage-Inzidenz. Auf dem anderen Weg, derzeit noch eine wenig befahrene Landstraße, spielen diese Zahlen keine Rolle mehr. Baden-Württemberg hat diese Route eingeschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen