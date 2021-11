So viel häufiger stecken sich Ungeimpfte mit Corona an

Noch immer gibt es Menschen, die die Wirkung der Corona-Impfung bezweifeln. Doch die Unterschiede der Inzidenz der Geimpften und der Ungeimpften in Bayern zeigen ein eindeutiges Bild.

Die Corona-Situation ist in ganz Deutschland und besonders in Bayern wieder dramatisch. Auf den Intensivstationen wird es zunehmend eng und die Zahl der Neuinfektionen erreicht neue Rekordwerte. Es sei aktuell eine Pandemie der Ungeimpften, sagten zuletzt verschiedene Politikerinnen und Politiker.

Doch was bedeutet das eigentlich? Schließlich – gerade aus dem impfskeptischen Spektrum kommt dieser Hinweis häufig – können sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren.

Inzidenz der Ungeimpften in Bayern liegt bei 953,2 – die der Geimpften bei 97,6

Eine Ansteckung ist bei Geimpften deutlich weniger wahrscheinlich, auch wenn der Schutz nicht bei 100 Prozent liegt. Einen Eindruck, wie häufig die Impfungen vor einer Infektion schützen, bekommt man, wenn man die Inzidenzen der Geimpften und der Ungeimpften vergleicht. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlicht diese Werte für Bayern einmal pro Woche. Aktuell ist der Anteil der Neuinfizierten unter den Geimpften fast um das Zehnfache höher als unter den Geimpften: 953,2 zu 97,6.

Berechnet wird die Inzidenz der Geimpften so: Die Zahl aller Neuinfizierten der letzten sieben Tage, die vollständig geimpft waren, wird durch die Zahl der Menschen mit vollständiger Impfung geteilt. Das Ergebnis wird mal 100.000 genommen.

So erhält man einen Vergleichswert: Die Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Menschen. Als vollständig geimpft gilt man zwei Wochen nach Beendigung der Impfserie. Also in der Regel nach der zweiten Dosis eines Impfstoffes von Biontech, Moderna oder AstraZeneca oder nach einer Dosis beim Impfstoff von Johnson & Johnson. Genesene gelten nach einmaliger Impfung als vollständig geimpft. Menschen mit begonnener, aber nicht abgeschlossener Impfserie werden in der Auswertung des LGL keiner der beiden Gruppen zugerechnet.

Vergleich der Corona-Inzidenzen: So werden die Daten ausgewertet

Der Inzidenzvergleich gibt einen guten Eindruck der Situation, auch wenn die Daten ein paar Schwächen aufweisen – auf diese Limitationen weist das LGL auf seiner Seite hin.

Eine Ungenauigkeit ergibt sich aus der Berechnung der Inzidenz der Ungeimpften. Denn hierzu zählen nicht nur nachweislich ungeimpfte Infizierte, sondern auch alle, bei denen der Impfstatus nicht bekannt ist. So ist es möglich, dass in Einzelfällen ein Infizierter in der Statistik als Ungeimpfter auftaucht und sich später herausstellt, dass er doch geimpft war – die Inzidenz der Ungeimpften könnte also überschätzt werden.

Das LGL erklärt, man habe sich nach einer gründlichen Analyse dafür entschieden, die Personen mit unbekanntem Impfstatus für diese Auswertung erst einmal zu den Ungeimpften hinzuzuzählen. "Dem liegt zugrunde, dass sonst eine nicht unerhebliche Zahl an Meldefällen aufgrund fehlender Angaben bei der Auswertung zunächst ausgeschlossen würde", heißt es vom LGL. Die Daten werden aber nachgetragen.

LGL: Trotz gewisser Schwäche kommt es nicht zu relevanten Verzerrungen

Eine weitere mögliche Schwäche der Daten: Die Gruppen der Geimpften und der Ungeimpften unterscheiden sich vermutlich in ihrem Testverhalten. Geimpfte müssen sich im Gegensatz zu Ungeimpften in der Regel nicht testen lassen – so könnte es sein, dass - womöglich dank der Impfung symptomfreie – Infektionen nicht bemerkt werden. Die Inzidenz der Geimpften würde dann unterschätzt werden.

"Dass Geimpfte etwas weniger häufig getestet werden, ist möglich, es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass dies die Inzidenzvergleiche in einem relevanten Umfang beeinträchtigt", heißt es vom LGL. Außerdem betont das Landesamt, dass "Daten aus kontrollierten Studien darauf hinweisen, dass geimpfte Personen nicht nur gut vor einer schweren Erkrankung geschützt sind, sondern sich auch weniger häufig infizieren als nicht geimpfte Personen".

Zu diesem Ergebnis kommt auch das Robert-Koch-Institut, das den Schutz, den die Covid-Impfungen in der Gesellschaft bieten, fortlaufend berechnet.

In seinem Wochenbericht gibt das RKI für die Kalenderwochen 40 bis 43 eine Impfeffektivität von etwa 73 Prozent an, auch wenn der Schutz mit zunehmender Dauer abnimmt. Noch deutlich höher ist der Schutz, den die Impfungen vor schweren Verläufen und vor dem Tod bieten. Das Risiko, auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen, verringert sich demnach bei Menschen zwischen 18 und 59 Jahren um circa 94 Prozent, bei Älteren um etwa 90 Prozent.

