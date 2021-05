Warum sind die Inzidenzzahlen in Schwaben so hoch?

Die alte Leier trifft schon lange nicht mehr zu. Nehmen Sie mal das Unterallgäu, immer noch liegen die Zahlen an der 200 Grenze. An den Nachbarn liegt es auch nicht, ganz im Gegenteil. Dort wurde gleich viel getestet oder sogar noch mehr.



Kann es nicht auch am Landrat Eder liegen. Sein Umgang mit Corona liegt seit Anfang an doch im Argen. Ob mit den Schulen oder im Umgang mit sozialen Medien gab er ein schlechtes Vorbild. Seine jetzige Wende in Bezug auf Corona liegt doch eher am Druck von Außen als an seiner eigenen Überzeugung.

