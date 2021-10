Corona-Pandemie

06:17 Uhr

Welche Schwächen die Krankenhaus-Ampel offenbart

Plus Die bayerische Krankenhaus-Ampel steht auf Grün – trotz explodierender Corona-Infektionszahlen in einigen Regionen. Die Kritik am Modell, das die Inzidenz ablösen sollte, wächst.

Von Stephanie Sartor

Bayern ist wieder mittendrin. In einer Kurvendiskussion, die man gehofft hatte, so schnell nicht wieder führen zu müssen. Im Freistaat steigen die Corona-Infektionszahlen massiv an, nur in Thüringen und Sachsen ist die Situation noch angespannter. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 191,3. Und: Die fünf Landkreise mit den bundesweit höchsten Werten liegen allesamt im Freistaat.

