Corona-Pandemie

Zoff um ein Stück Stoff: Wenn Maskengegner ausrasten

In öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. Die meisten Fahrgäste halten sich daran – aber nicht alle.

Plus Immer wieder kommt es zum Streit, weil sich Menschen weigern, eine Maske zu tragen. Was die Polizei sagt und was sich eine Supermarkt-Mitarbeiterin gefallen lassen musste.

Von Stephanie Sartor

Der Feierabend naht, nur ein paar Regale müssen noch eingeräumt werden. Dass der Abend aber bald alles andere als entspannt sein wird, ahnt die junge Supermarkt-Mitarbeiterin noch nicht. Doch plötzlich kippt die Stimmung. „Ich wurde richtig angefeindet. Es musste sogar ein Kollege dazukommen“, erzählt die junge Frau aus dem Landkreis Augsburg, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte.

