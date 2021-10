Corona

16:56 Uhr

Pandemie der Kinder: Wie läuft die Corona-Bekämpfung an Bayerns Schulen?

Regelmäßige Testungen gehören für die Kinder in Bayern seit Monaten zum Schulalltag dazu. Sind die Corona-Fallzahlen deshalb so hoch?

Plus Auffallend viele Kinder und Jugendliche infizieren sich gerade mit Corona. Und das, obwohl in den Schulen engmaschig getestet wird. Ist vielleicht das der Grund für die hohen Fallzahlen?

Von Alexandra Hartmann

Wie konnte es nur so weit kommen? 35 Kinder und zwei Lehrkräfte infizierten sich im Oktober an einer Königsbrunner Grundschule mit dem Coronavirus. Und das, obwohl die Tests der Kinder in der Woche zuvor negativ ausgefallen waren. Der Ausbruch ließ den Inzidenzwert im Landkreis Augsburg sprunghaft nach oben schnellen. Kein Einzelfall, wie es scheint.

