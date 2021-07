Bayerisches Kabinett berät: Wie geht es weiter mit den Corona-Regeln?

Das bayerische Kabinett berät sich am Dienstagvormittag zur Corona-Pandemie. Sind weitere Lockerungen trotz der sich ausbreitenden Delta-Variante möglich?

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) berät sich am Dienstagvormittag ab 9 Uhr mit seinem Kabinett zur Corona-Pandemie und möglichen Lockerungsschritten. Die Impfmüdigkeit und die sich ausbreitende Delta-Variante beschäftigen die Politiker.

Bayerisches Kabinett berät sich zu Corona-Regeln

Außerdem wird der Ministerrat über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie diskutieren. In wenigen Wochen beginnen in Bayern die Sommerferien. Welche Lockerungen oder Maßnahmen dann infrage kommen, auch darüber wird im Kabinett beraten.

Im Vorfeld der Kabinettssitzung ist dabei der Wirtschaftsminister in den Fokus gerückt. Aiwanger ist das einzige Kabinettsmitglied, das noch nicht geimpft ist. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisiert das Zögern seines Kollegens. In einem Interview mit unserer Redaktion sagt Holetschek: "Impfen ist ein Akt der Solidarität. Wenn man bestimmte öffentliche Ämter inne hat und sozusagen auch Vorbild ist, sollte man sich bewusst machen, welche Welle man damit auslöst. Der Impfkampagne tut Aiwangers Haltung jedenfalls nicht gut."

Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Menschen motivieren, weiterhin Impftermine auszumachen. Foto: Ulrich Wagner

Drei Stunden soll das digitale Treffen dauern. Die Ergebnisse stellen Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), Digitalministerin Judith Gerlach (CSU), Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) anschließend auf einer Pressekonferenz vor.

