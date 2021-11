So sehen Sie heute die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die Corona-Lage. So sehen Sie die anschließende Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream.

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot: Da mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen im Freistaat liegen, wurden die Regeln am Dienstag noch einmal verschärft. Nun gilt bei Veranstaltungen in der Regel 2G. In Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern muss auch 3G am Arbeitsplatz eingehalten werden.

Das Kabinett in Bayern berät am Dienstag, 9. November 2021, über die aktuelle Corona-Lage. Anschließend wird unter anderem Ministerpräsident Markus Söder vor die Kameras treten. Hier erfahren Sie, wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen.

Corona-Lage in Bayern: Ampel steht auf Rot

Die Zahl der Corona-Infektionen ist auch am Dienstag weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut ( RKI) im Freistaat bei 348. In vier Landkreisen sei eine Inzidenz von mehr als 800 erreicht worden. Am höchsten ist sie im Kreis Miesbach mit 868.

Erst am Sonntag war die Corona-Ampel in Bayern auf Gelb gesprungen, nur zwei Tage später ist nun Stufe Rot erreicht. Die 2G-Regel gilt nun unter anderem im Theater, in Kinos, in Museen, in Schwimmbädern oder im Fitnessstudio.

Am Montag kündigte das Gesundheitsministerium an, dass die 2G noch ausgeweitet werden könnte. Gleichzeitig werde geprüft, ob "Härten für Kinder und Jugendliche abgefedert" werden könnten. Das wird vor allem von den Freien Wählern gefordert.

Denn 2G gilt aktuell auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Daran gibt es Kritik, weil Schüler regelmäßig getestet werden und es für Zwölf- bis 17-Jährige erst seit August eine Impfempfehlung gibt.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream sehen

Das Kabinett in Bayern berät am Dienstag ab 10 Uhr. Ab 13 Uhr werden Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo heute bei der Pressekonferenz in München über die Ergebnisse und mögliche Änderungen bei den Corona-Regeln in Bayern informieren.

Im Live-Stream lässt sich die Pressekonferenz unter anderem auf der Seite www.bayern.de sehen. Es gibt auch eine Übertragung, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt wird. (sge, mit dpa)

