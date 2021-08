Bayerns Staatsregierung informiert ab 13 Uhr über neue Corona-Maßnahmen

Keine FFP2-Maskenpflicht mehr, Corona-Maßnahmen nicht mehr nur nach Inzidenz: Welche Regeln das Kabinett beschließt, sehen Sie heute in der Pressekonferenz ab 13 Uhr live im Stream.

Wie geht es weiter mit Bayerns Corona-Politik? Die Zahl der Neuinfektionen in den Städten und Landkreisen steigt, viele Menschen kommen derzeit aus dem Urlaub zurück und mit dem Schulstart Mitte September sollen alle Kinder wieder im Präsenzunterricht beschult werden. Doch wie wird das funktionieren angesichts steigender Inzidenzen?

Neue Corona-Maßnahmen für Bayern? 3G-Regel soll im Fokus stehen

Um das Ansteckungsrisiko auch in dieser Phase der Corona-Pandemie in Grenzen zu halten, will das bayerische Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagvormittag neue Regeln für den Kampf gegen das Coronavirus beraten und beschließen. Besonders im Fokus steht dabei das 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete.

Es ist auch davon auszugehen, dass künftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz allein ein Gradmesser für die Corona-Regeln sein wird. Das hatte Söder bereits vergangene Woche geäußert. Zusätzlich soll die Auslastung der Intensivstationen und Krankenhäuser im Freistaat in den Blick genommen werden. Auch die FFP2-Masken-Pflicht in Bayern soll laut Söder aufgehoben werden. Das mögliche Ende der FFP2-Maskenpflicht in Bayern wurde bereits kontrovers diskutiert.

Corona-Regeln für Bayern: Pressekonferenz mit Söder heute live im Stream sehen

Ab 10 Uhr kommt per Video-Schalte der bayerische Ministerrat zusammen. Über die wesentlichen Ergebnisse der Beratung und damit auch über mögliche neue Corona-Regeln für Bayern informieren ab 13 Uhr Ministerpräsident Markus Söder, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Die Pressekonferenz über die neuen Corona-Maßnahmen wird live im Stream übertragen - unter anderem über unsere Facebookseite. Sollte das Videoelement zur Pressekonferenz bei Ihnen nicht angezeigt werden, können Sie den Livestream auch hier öffnen. (AZ)

