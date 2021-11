Corona-Regeln in Bayern: Sehen Sie hier die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Die Staatsregierung will heute verschärfte Corona-Regeln für Bayern beschließen. So sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream.

Nach einem ruhigen Sommer ist die Zahl der Corona-Infektionen in Bayern mittlerweile wieder deutlich gestiegen. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 228. Die Staatsregierung will auf die steigenden Zahlen reagieren und heute eine Verschärfung der Corona-Regeln in Bayern beschließen.

Ab 11 Uhr berät das bayerische Kabinett über die aktuelle Corona-Lage. Anschließend werden Ministerpräsident Markus Söder, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei einer Pressekonferenz über die Beschlüsse informieren. Hier erfahren Sie, wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen.

Wie könnten die Corona-Regeln in Bayern verschärft werden?

Söder hatte sich bereits vor der Beratung des Kabinetts dazu geäußert, wie die Corona-Maßnahmen in Bayern verschärft werden sollen. Er hatte vorgeschlagen, dass bei Veranstaltungen in Hotspots 2G gelten sollte. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen - nicht aber Getestete. Einige Kommunen in Bayern haben das in den vergangenen Tagen bereits ohne Beschluss der Staatsregierung umgesetzt.

Es ist möglich, dass in Bayern wieder eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt wird. Für Schulen ist geplant, dass im Unterricht erneut eine Maskenpflicht gelten soll. Allerdings warnen die Freien Wähler davor. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Partei im Landtag, sagte unserer Redaktion: "Wir Freien Wähler sehen es sehr skeptisch, wieder eine generelle und flächendeckende Maskenpflicht an Schulen einzuführen."

Für die Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken gibt es ebenfalls Pläne: Sie könnte künftig gezielt für Kommunen oder Landkreise gelten. Bisher gibt es nur einen Wert für ganz Bayern.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream sehen

Um 13 Uhr werden Markus Söder, Michael Piazolo und Klaus Holetschek in München vor die Kameras treten und darüber informieren, wie die Corona-Regeln in Bayern künftig aussehen. Die Pressekonferenz sehen Sie hier im Live-Stream:

